スターバックス コーヒー ジャパンは4月24日、「チラックス ソーダ ストロベリー」と「チラックス ソーダ ゆずシトラス」(Tall持ち帰り579円、店内590円/Grande持ち帰り624円、店内635円/Venti持ち帰り668円、店内680円)を全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)で発売する。「チラックス ソーダ ストロベリー」「チラックス ソーダ ゆずシトラス」(Tall持ち帰り579円、店内590円/Grande持ち帰り624円、店内635円/Venti持ち帰り