参政党石川県連は、来年春に行われる統一地方選挙の対応を発表しました。県議会議員選挙では小松市や白山市の選挙区で候補者の擁立を目指す方針です。2月の衆院選で元県議の川裕一郎氏が比例で初当選を果たすなど、石川県内でも党勢の拡大を狙う参政党。来年春の統一地方選挙に向けては候補者を公募し、全国で500人の当選を目指しています。石川県連としての対応を発表した川衆院議員は、県議会議員選挙について定数4の小松市選挙