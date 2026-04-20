東洋大出身の白神嶺治（れいじ）が２０日、東京・足立区の放駒部屋で記者会見し、大相撲の同部屋への入門を発表した。夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の新弟子検査（５月１日）を受検予定で、四股名は「白神」を名乗ることを明かした。白神は札幌市西区出身。３歳頃から相撲を始め、石川県の鳴和中、金沢市工高に相撲留学をした。東洋大卒業後は札幌市で父が営む土木関係の会社に就職。地面を掘って、井戸水や地下