Ｊ１福岡の塚原真也監督（４０）が２０日、福岡市の雁の巣球技場で行われた練習後、２２日のアウェーＧ大阪戦（パナスタ）を見据えた。前節１９日のアウェー名古屋戦（パロ瑞穂）は前半に２点を先制しながら、後半に追いつかれて２―２で９０分を終え、ＰＫ戦で敗れた。「９０分の中ではよくやれた部分はあったが、勝ち点が３から１に減ってしまった」と振り返りつつ、「今はすごくポジティブ。次のガンバに向かっている」とチー