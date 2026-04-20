ABEMA『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』が11日から12日にかけて生配信された。『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○リアルタイムで仕事のオファー獲得を目指す『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』は、山本裕典が30時間という長時間の“限界突破マラソン”に挑みながら、リアルタイムで仕事のオファー獲得を目指す企画。ゴールまで残り1.5kmになると、『愛のハイエナ』で苦楽を共にし