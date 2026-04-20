次世代型電動モビリティの普及促進などを目的として、東京・墨田区に立ち乗り三輪モビリティ「ストリーモ」が寄贈された。開発製造・販売を担う株式会社ストリーモは区内に本社を置く本田技研のカーブアウトベンチャーで、墨田区産業共創施設「ＳＵＭＩＤＡＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮＣＯＲＥ」（ＳＩＣ）のスタートアップ企業。バックアップする地元の金融機関、東京東信用金庫から１０台が贈られた。区役所の庁議室で２０日ま