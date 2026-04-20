鹿児島市で50代女性、20代女性の2人がはしか（麻しん）に感染 統計を取り始めて以降、鹿児島県内で最多となっている「はしか」。鹿児島市は、新たに2人の感染が確認されたと発表しました。 感染が確認されたのは、市内に住む50代の女性と20代の女性です。いずれも発熱や発疹などの症状があり、検査の結果、陽性と判明しました。 50代女性が利用した交通機関 このうち、50代の女性は、今月14日と18日にJR指宿枕崎線や市電を利