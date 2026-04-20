2025年3月に岡山市南区で発生した大規模な山火事 2025年3月に岡山市南区で発生した大規模な山火事で、火を山や倉庫に延焼させたとして重過失失火と森林法違反の罪で岡山市の80代男性が岡山区検察庁に略式起訴されました。 起訴状によりますと、男性は、2025年3月、岡山市南区飽浦の空き地で枯れ枝などを焼却作業していた際、火を十分に監視することなく、山や倉庫に延焼させたということです。 これを受けて岡山簡易