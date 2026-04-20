4月7日、総額122兆円超となる2026年度予算成立後、片山さつき財務相が記者会見し「重要施策はしっかり増額し、財政の持続可能性に十分配慮している」と述べ、責任ある積極財政の運営に自信を示した。 同日、高市早苗首相も予算成立を受けて会見したが、首相が年度内成立を断念した悔しさをにじませたのとは対照的に、片山氏は晴れ晴れとした表情。財務省幹部は「国民生活への影響を考えれば、片山大臣のほうが『大人』だった