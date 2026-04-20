任期満了に伴う香川県綾川町長選の結果 任期満了に伴う香川県綾川町長選挙は19日、投票と開票が行われました。 現職の前田武俊さん（73）が元町議の新人との一騎打ちを制し、3回目の当選を果たしました。 投票率は56.92％でした。 3期目の任期は4月23日からです。