「井口裕香3rd写真集」（仮）発売決定！！ 集英社・週刊プレイボーイ編集部は、声優・井口裕香の3rd写真集（タイトル未定）を2026年7月11日（土）に発売することを決定した。 井口裕香 ©撮影：三宮幹史／集英社 井口裕香は『とある魔術の禁書目録』シリーズのインデックス役や『〈物語〉シリーズ』の阿良々木月火役など、数多くのヒット作でメインキャストを務める実力派