「高知だいすきポケモン」ヌオーをデザインしたラッピングバスが高知県四万十市内を走ることになり、4月17日、お披露目式が行われました。4月17日、お披露目されたのは四万十まちなか循環周遊バスの「ヌオー号」です。ヌオー号は株式会社ポケモンが結ぶ包括連携協定の一環として、四万十市の魅力を広く発信するために企画されました。お披露目式では四万十市の山下元一郎市長がラッピングバス導入への期待を述べ