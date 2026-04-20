4月1日時点の高知県の人口は、推計で64万人を割り込んだことが分かりました。高知県が4月20日発表した4月1日時点の県の推計人口は63万8338人で、1920年以降でもっとも少なくなりました。2025年の同じ時期と比べて9975人少なく、このうち、死亡者が出生者を上回る「自然減」が7640人、転出者が転入者を上回る「社会減」が2335人となっています。高知県の推計人口は、1955年のピーク時には88万2683人でしたが、2019年には70万