秋田朝日放送 東北電力によりますと、２０日午後５時５分時点で秋田県内で停電の情報はありません。 秋田内陸縦貫鉄道は徐行運転をし安全を確認しています。由利高原鉄道は通常運転をしています。 秋田空港管理事務所によりますと、２０日午後５時１５時点で遅れなどの情報は入っていないということです。 大館能代空港管理事務所によりますと、２０(日)午後５時２０分時点で影響はないということです。