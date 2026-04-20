この事故は2024年7月、長浜小のプールのろ過装置が故障し代わりに近くの南海中のプールで行われた水泳の授業中、長浜小の4年生だった松本凰汰さんがおぼれて亡くなりました。長浜小は事故の後、高知市のマニュアルに従って安全管理指針を策定。2025年度は水泳授業参加の意向を確認するアンケート調査で参加希望が8割に満たず、水泳授業を見送っていました。長浜小は2026年度のプール授業の再開に向けて、4