中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京4月20日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は20日の記者会見で、日本の政権による改憲の動きに強く抗議する市民集会が開かれたことを巡り、日本の憲法改正の動向に対し、国内とアジアの近隣諸国、国際社会で疑問や反対の声がますます高まっていることに留意していると述べ、軍国主義の亡霊の復活を防止することは日本が果たすべき義務であると指摘した。郭氏は次