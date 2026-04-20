20日夕方に三陸沖で起きた地震を受け、別の大規模な地震がおきる可能性が普段より高まっているとする「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が、出される可能性があります。20日午後4時53分ごろ、青森県階上町で最大震度5強を観測した地震について、気象庁は、地震の規模を示すマグニチュードは7.5と推定されるとしています。今回の地震は「日本海溝・千島海溝」巨大地震の想定震源域内で発生し、地震の規模も、マグニチュード7.0を