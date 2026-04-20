ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」が21日に開幕する。20日に前検日作業が行われた。平田忠則（49＝福岡）はプロペラ調整に着手して、チルトを3度に跳ね上げてスタート練習に臨んだ。その結果、前検1番時計の6秒57をマーク。同班で練習した瓜生正義は「平田選手の足がいい。伸びていましたね」と証言。平田自身も「いつもより出ていった。伸びている感じはありましたね」と、タイム通りの好感