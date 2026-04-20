4月20日（現地時間19日）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンにおける主要アウォードの投票で、得票ポイントが3位以内に入ったファイナリスト（最終候補）を発表した。 注目のMVPでは、オクラホマシティ・サンダーの“SGA”ことシェイ・ギルジャス・アレクサンダー、デンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチ、サンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマが