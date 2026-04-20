山口智監督が率いるU-19日本代表候補は20日、千葉市内の高円宮記念JFA夢フィールドで国内トレーニングを行った。19日には東京ヴェルディと練習試合を実施。MF行友祐翔(藤枝)とMF仲山獅恩(東京V)がゴールを決めたが、2-5で敗れた。翌20日の練習にはメンバー20人が参加。MF松岡敏也(新潟)が怪我のため欠席し、その後のリリースで離脱も発表された。この日のトレーニングはもともと2部練習だったが、午前練のみに変更。ピッチ外