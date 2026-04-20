もうすぐ端午の節句を迎える中、岡山県倉敷市に地域の産業をPRするこいのぼりが掲げられています。 【写真を見る】「もっともっと特徴ある児島を知って」“産業こいのぼり”お目見えブレザーの柄も【岡山】 少し変わった柄のこいのぼりが泳いでいます。倉敷市児島味野にある児島市民交流センターにお目見えした「産業こいのぼり」です。ジーンズや学生服、畳縁など地域の繊維産業をPRしようと2020年から掲げ