日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月20日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限8533(8533) 9月限 114( 114) TOPIX先物 6月限 10303( 10303) 日経225ミニ 5月限6261(6261) 6月限181578(18157