日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万9750円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 10(10) SBI証券 1( 1) 松井証券 1( 1) ◯5万9500円コール