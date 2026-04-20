福島県庁などによりますと、この地震で震度3以上を記録したいわき市と楢葉町で午後6時現在、沿岸地域の2万9212世帯に避難指示を出しているということです。小名浜地区で6か所避難所を開設する予定で、このうちすでに開設している避難所に現在、1人が避難中だということです。また午後6時現在、ケガ人や建物被害は確認されていないということです。