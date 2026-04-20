気象庁は今後の地震活動の見通しについて、1週間程度は震度5強程度の揺れに注意するよう呼びかけています。今回の震源付近は、過去に規模が大きな地震が続発した事例があり、今後、さらに大きな揺れが起きる可能性もあるということです。