震度5弱を記録した青森県おいらせ町は、午後4時53分に災害対策連絡本部を開設しました。現在、被害を含めて確認中だとしています。午後5時10分には、6か所の避難所を開設し、正確な人数は集計できていないものの、それぞれの避難所に、複数世帯が身を寄せているということです。