「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（５月２日、東京ドーム）４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝が２０日、横浜市の所属ジムで公開練習を行った。元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝とのドリームマッチまで１２日。「（対戦呼びかけから）長かったようで早い１年だった。残り２週間を切って、非常に楽しみ。心身ともにいい状態」と心境を