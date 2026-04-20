「マスターズチャンピオン・プレミアムＧ１」（２１日開幕・宮島）ボート界を担ってきたレジェンドが、スピードと巧みな技を駆使し争う“広島決戦”が始まる。決戦の地は宮島。黙っていないのはもちろん地元・広島３人衆だ。今シリーズ最年長で、数々の歴史をつくってきた西島義則（６４）＝広島・４９期・Ａ１。ＳＧは１９９７年の住之江・ボートレースクラシックで初Ｖを飾るとこれまでＶ７。その中には２０００年のグラチ