「マスターズチャンピオン・プレミアムＧ１」（２１日開幕、宮島）女子は２人参戦するが、初出場となるのが田口節子（４５）＝岡山・８５期・Ａ１＝だ。今年はまだ優勝こそないが、ここまで４回優出。目下２節連続優出中と調子は上向きだ。「時間がなかったので、ペラは片面だけしか叩けていないけど、重かった。行き足が良くなかった」と苦笑い。それでも、相棒の２３号機は合えばレース足系が仕上がる好素性エンジンだけに