20日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズがリベロの谷口渉（29）とアウトサイドヒッター（OH）のアレックス・フェレイラ（34）が退団することを発表した。 谷口は中央大学を卒業後、2019年に当時OHとして前身のFC東京に入団した。2023年にセリエAのパドヴァへのレンタル移籍、2024年にギリシャのアオンズ・ミロンへの移籍を経て、2025年に東京GBへ復帰すると、今