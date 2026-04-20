アメリカのプロバレーボールリーグであるLeague One Volleyball（LOVB）のプレーオフ決勝の2ndレグが19 日（日）に行われ、リベロ（L）の井上琴絵が所属するオースティンと、L小島満菜美が所属するソルトレイクが対戦した。 レギュラーシーズンを3位で終えたオースティンと4位で終えたソルトレイク。それぞれプレーオフに進出すると、準決勝でオースティンはア