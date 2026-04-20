気象庁は会見の中で、今後の地震の見通しについて、「この地域で、過去に大地震発生から1週間程度の間に同程度の地震が続発した事例がある。このため、揺れの強かった地域では地震発生から1週間程度、最大震度5強程度の地震に注意していただきたい。さらに強い揺れをもたらす地震が発生する可能性もあるので十分注意していただきたい」としています。