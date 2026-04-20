2024年6月、熊本市の県道で酒を飲んだ状態で車を運転し、歩道にいた女性をはねて死傷させた罪に問われている被告の男について、最高裁判所は男の上告を棄却しました。 【写真を見る】細工町の飲酒運転死亡事故 最高裁が元ホストの男の上告棄却懲役12年確定へ熊本 これで、懲役12年とした一審・二審の判決が確定します。 時速約70キロでバック走行 元ホストの松本岳被告（25）は、2024年6月、熊本市中央区細工町の県道で酒