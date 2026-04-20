堤真一、山田裕貴出演のＴＢＳドラマ「ＧＩＦＴ」第２話が１９日に放送された。宇宙物理学者の伍鉄（堤真一）が弱体化してしまった車いすラグビーの元強豪「ブレイズブルズ」に、チーム内で真剣に取り組む「マジ派」とレクリエーション感覚で楽しみたい「レク派」で対戦することを提案。もし「レク派」を勝たせることができたら、エース宮下涼（山田裕貴）らに言うことを聞いてほしいと条件を付け…。伍鉄が考え出した、相手