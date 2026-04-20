選抜高校野球大会で優勝した黒川虎雅主将（左）ら大阪桐蔭の選手たちにねぎらいの言葉をかける大阪府の吉村洋文知事＝20日午後、大阪府庁第98回選抜高校野球大会で優勝した大阪桐蔭高の選手らが20日、大阪府の吉村洋文知事を表敬訪問した。3年の黒川虎雅主将が優勝を報告。「大阪府の皆さまの応援と『優勝おめでとう』という言葉がうれしい。夏の日本一に向かって頑張りたい」と連覇を誓った。部員と監督ら24人が、優勝旗など