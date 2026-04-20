中国の李強首相（右）と会談する河野洋平元衆院議長＝2025年6月、北京の人民大会堂（共同）河野洋平元衆院議長が会長を務める日本国際貿易促進協会の代表団が6月21〜24日に中国北京を訪問する方向で調整に入ったことが20日、複数の関係者への取材で分かった。習近平指導部との面会を求めている。台湾有事を巡る高市早苗首相の国会答弁後、経済団体の代表団が訪中するのは初めて。中国の対日姿勢が軟化した可能性もあり、経済界が