【デンバー（米コロラド州）＝帯津智昭】米大リーグは１９日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本はダイヤモンドバックス戦で１６試合ぶりの本塁打となる３号ソロを放つなど３打点を挙げた。チームは１０―４で大勝。ホワイトソックスの村上はアスレチックス戦で３試合連続の８号２ランを放ち、７―４の勝利に貢献した。ドジャースの大谷はロッキーズ戦で適時二塁打を放ち、球団歴代単独３位の５１試合連続出塁とした。先発の佐