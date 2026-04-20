ブレイキングダウンで注目を集めた飯田将成が２０日、インスタグラムを更新。２０００万超のネックレスを購入したことを明かした。飯田は「オリジナルのネックレスが欲しくて、背中の鷹をモチーフにしたネックレスを制作してたけど、やっと完成しました！」と、写真付きで紹介。首と手首にダイヤが輝いており、「ダイヤとラボダイヤを勧められて一緒に購入したら２０００万超えた笑４０歳の節目に自分へのご褒美ってことでい