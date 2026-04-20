先行きが見通せないイラン情勢の影響は、私たちを癒してくれる温泉にも及んでいます。重油不足の影響で臨時休業を決めた施設もあり、販売会社でも綱渡りのやりくりが続いています。 ■「タンクがゼロに」重油不足で"臨時休業"に 愛知県新城市の「鳳来ゆ～ゆ～ありいな」は、湯谷温泉の源泉を引き、露天風呂なども備えた日帰り温泉ですが、営業時間にも関わらず施設内には客の姿がありません。