2021年に亡くなった神田沙也加さんの元恋人として知られる前山剛久。その言動がたびたびSNSをざわつかせるが、“バラエティ路線” で復帰する気配を見せ、波紋を呼んでいる。発端となったのは、4月18日に前山のTikTokやYouTubeに投稿された動画だ。「《無職になった前山剛久を田舎へ置き去りにしてみた》と題し、自宅でゲームをしていた前山さんがスタッフに田舎へ連れていかれるという内容でした。軽快なBGMやカラフルなテロ