20日朝7時半ごろ、石川県かほく市ののと里山海道下り線で、車5台が絡む事故がありました。この事故で2人が病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。20日朝、のと里山海道で起きた事故。それに絡んだのは…1台、2台、3台。そしてこの他、乗用車とトラックの合わせて5台。事故があったのは、石川県かほく市ののと里山海道下り線の白尾インターチェンジ近くで、20日午前7時半ごろ「里山海道で事故がありました」