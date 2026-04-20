20日の石川県内は各地で気温が上がり、小松では全国で一番の暑さになりました。また金沢でも、ことし初の夏日となりました。街の人は：「暑すぎますわ。もうペットボトル、2リットル飲み干しました。きょう、もう、この格好じゃないときついっすわ」高気圧に覆われ、各地で気温が上がった20日の石川県内。小松では、日中の最高気温が28.6度を記録し、全国で一番の暑さとなりました。 また、この暑さは金沢でも…中條 栞 記者