SOUNDPEATSは、軽やかに装着できる新Uブリッジ搭載のオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン 「UU2イヤーカフ」（モデル名：POPClip2）」を2026年4月20日に発売します。カラーはブラック、ブルー、ベージュの3色。実売価格は7280円（税込）。 「UU2イヤーカフ」 発売を記念し、Amazonで特別セールが実施されます。専用割引クーポン適用で最大22%オフとなります。 記事のポイント 耳を塞がないオープンイヤー型のイヤ