ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが20日までにInstagramを更新。オフショットを公開すると、ファンから称賛が集まった。【写真】グラビア話題の44歳・元NHK竹中アナが「スタイル抜群」グラビアショットも（8枚）2025年に「週刊プレイボーイ」（集英社）グラビアを披露し話題を集めた竹中。「週プレプラス」（集英社）にも登場し、2026年1月にはデジタル写真集「This is TOMOKA」（集英社）をリリースした。そんな彼女が今