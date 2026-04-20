唐沢寿明が主演する堤幸彦監督最新作『ミステリー・アリーナ』（5月22日公開）より、実力派俳優陣が強烈キャラクターを熱演した不穏な空気漂うキャラクタービジュアル＆動画が解禁された。【動画】推理クイズ番組の司会者＆回答者ら、キャラクターの個性や物語への想像がより膨らむキャラ紹介映像原作は、ミステリー作家・深水黎一郎の同名小説。国民的娯楽番組「推理闘技場（ミステリー・アリーナ）」に出演したミステリー読