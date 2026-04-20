ABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』#12が19日放送された。#12では、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」にて、10tのダンプカーを操るタトゥーママ・ケイコさん（41歳）に密着した。22歳の長男を筆頭に3人の子どもを育て、長女には1歳の子どもがいるため「41歳でおばあちゃん」という衝撃の事実にスタジオは騒然となった。【写真】タトゥーママ41歳、3人の子どもと孫も！『秘密のママ園』は、