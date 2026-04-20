現在、セミファイナルの熱戦が連日続いている麻雀のプロリーグ「Mリーグ25‐26」シーズン。配信するABEMAが、これまで8シーズンに飛び出した役満29発をプレイリストとして公開している。【写真】雷電・本田朋広、とんでもない早さで“裸”に！「麻雀の華」と呼ばれる最高打点の役満だが、これまでMリーグでは8シーズンで、国士無双、四暗刻（単騎含む）、大三元、小四喜の4種類が登場している。公開されたプレイリストでは、