マイボイスコム株式会社は、野菜の摂取状況や好き・嫌いな野菜に関するインターネット調査を実施した。野菜が好きな人は、「好き」「やや好き」を合わせて8割強。「好き」と回答した人は、女性では６０〜７０代で７割を超える一方、１０、２０代では４割弱と年代差が大きくなっている。男性では１０〜５０代で４割前後、７０代では６割弱となった。「野菜を使った料理を毎日食べる人」は６割強となった。女性６０〜７０代で