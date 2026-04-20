元安芸高田市長で地域政党「再生の道」前代表の石丸伸二さんが、2026年4月16日放送の恋愛リアリティー番組「恋愛病院」（ABEMA）に出演した。女性メンバーへのプレゼントとして用意していた入浴剤商品が、視聴者の間で「センスいい」などと関心を集め、購入報告も続々と出ている。放送による売れ行きの変化を取材した。「私も、ポチッとしちゃった」「もらった気分になれる！？」恋愛病院では男女10人が2泊3日の共同生活を通じて恋