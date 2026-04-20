◆クイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）壁は果てしなく高い。マスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）の今年初戦には、世界歴代最高の獲得賞金５１億円超を誇るロマンチックウォリアーが待ち構える。主催者発表のレーティングは１２８で１２５の香港最強馬を上回っているが、手塚久調教師は「胸を借りる立場」とあくまで挑戦者であることを強調。ここ